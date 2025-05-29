Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, раскрытые на официальной странице бенчмарка (программное обеспечение, предназначенное для синтетического тестирования мобильных устройств) Geekbench, стало известно о «начинке» будущего складного флагманского устройства Galaxy Z Fold7.

В соответствии с данными Geekbench, южнокорейский вариант «гаджета», которому присвоили индекс модели SM-F966N, будет работать на 8-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (компоновка — 6 плюс 2). Тестирование продемонстрировало, что микрочип работает на повышенной частоте до 4,47 Гигагерца, что свидетельствует об интеграции фирменной версии, аналогичной линейке Galaxy S25, что можно рассмотреть ниже:

Фото — geekbench.com

Впрочем, вопреки тому показатели в одно- и многоядерных тестах уступают Galaxy S25, «девайсу» явно удалось успешно пройти раннее тестирование.

Также, следует отметить — буква «N» в наименовании подтверждает — дело касается южнокорейской сборки, а «глобалки» выйдут с номером SM-F966B.

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