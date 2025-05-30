Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитические данные исследовательской компании Counterpoint Research, базовый вариант смартфона Apple iPhone 16 в первом квартале текущего года вновь подтвердил свое лидерство, вернувшись на первую позицию в общемировом рейтинге продаж смартфонов.

Вышеописанное исследование продемонстрировало впечатляющее доминирование «гаджетов», разработанных компанией из Купертино: «яблочные» смартфоны заняли сразу четыре позиции в топ-10.

В частности, помимо iPhone 16, на втором и третьем местах, если основываться на статистике продаж, расположились iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 15 соответственно, что свидетельствует о неизменном спросе на флагманские модели.

Кроме того, южнокорейская корпорация Samsung также сохранила позиции на рынке: модель Galaxy A16 5G поднялась на пятое место, благодаря возросшим продажам в Северной Америке и развивающихся странах.

В целом, топ-10 смартфонов-лидеров выглядит нижеуказанным образом:

Фото — counterpointresearch.com

Ранее наш информационный портал писал о том, что Geekbench раскрывал спецификации флагманского смартфона Samsung Galaxy Z Fold7.