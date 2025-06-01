Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ITHome, технологическая корпорация Xiaomi расширила ассортимент игровых мониторов, добавив инновационную модель Redmi G24 240Hz Edition, стоимость которой около 100-120 евро.

Указанный монитор может похвастать:

23,8-дюймовой IPS-панелью, выводящей изображение в разрешении 1920×1080 пикселей и временем отклика в 1 миллисекунду (MPRT) с кадровой частотой до 240 Герц;

100-процентным охватом цветового пространства в режиме sRGB и 94-процентным — при выборе DCI-P3;

яркостью в 400 Нит (единица измерения, выражаемая в канделах на квадратный метр);

контрастностью — 4 000 к 1;

разъемами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и аудио на 3,5 миллиметра;

технологией AdaptiveSync, позволяющей синхронизировать частоту кадров;

функцией DC Dimming для уменьшения мерцания;

сертификатам TUV Rheinland Low Blue Light;

эргономичным типом подставки, а также креплением стандарта VESA (0,75×0,75 сантиметра).

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