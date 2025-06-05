Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу приложения-бенчмарка AIDA64, дело касается сразу трех линеек процессоров — речь идет о десктопных Medusa Ridge, мобильных Medusa Point и серверных EPYC Venice.

Согласно указанной «утечке», процессоры серии Medusa Ridge станут первыми в линейке Zen, где один чиплет (CCD) сможет содержать до 12 ядер (ранее ограничивалось 8 потоками). Такое архитектурное расширение позволит собирать системы на сокете AM5 с двумя CCD, обеспечивая до 32 вычислительных ядер и 128 МБ кэша третьего уровня.

В мобильном направлении ожидается релиз Medusa Point — решений нового поколения, рассчитанных на применение разъема FP10. Он будет более массивным по сравнению с текущим FP8-сокета, используемым в Strix Point, что откроет дополнительные возможности по установке теплопроводящей составляющей и вариантов охлаждения.

Сама архитектура Zen 6 адаптирована под задачи, в которых приоритетом являются экономия энергии и баланс между мощностью и автономностью. Благодаря этому можно ожидать роста эффективности на Ватт, особенно в компактных ноутбуках и гибридных устройствах, рассчитанных на продолжительную работу без подзарядки.

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