Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала ScatterVolt, энтузиаст продемонстрировал идеальные подборки процессоров и видеокарт для любителей ПК-гейминга.

С учетом выхода новых процессоров и видеокарт, а также нестабильности цен на рынке, особенно важно подобрать комплектующие с максимальной отдачей за вложенные средства. Ниже — свежий список лучших игровых связок по уровню производительности и доступности.

Бюджетное решение для Full HD (1080p):

процессоры AMD Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 5600. Альтернативой могут выступать Intel Core i5-12400F или Core i5-14400F;

из видеокарт подойдут Radeon RX 6600, Intel ARC A750 либо GeForce RTX 2070 SUPER.

Такой набор обеспечивает стабильную игру в большинстве современных проектов на средне-высоких настройках.

Универсальная сборка среднего уровня:

процессоры Ryzen 5 7500F или Ryzen 5 9600X в сочетании с видеокартой GeForce RTX 5060 либо Radeon RX 9060 XT.

Подходит для комфортного гейминга в разрешении 1080p и 1440p без компромиссов по качеству.

Недорогой вариант для 1440p:

используются те же Ryzen 5 7500F или 9600X, но с более мощной видеокартой — Radeon RX 9070 или GeForce RTX 5070.

Идеальное соотношение стоимости и возможностей для требовательных пользователей.

Максимальная производительность в 1440p:

процессор Ryzen 7 9700X и видеокарта Radeon RX 9070 XT либо GeForce RTX 5070 Ti.

Поддержка технологий трассировки и высокая частота кадров на ультра-настройках в самых ресурсоемких играх.

Игровой ПК для 4K-разрешения:

мощная «связка» из Ryzen 7 9800X3D и видеокарты GeForce RTX 5080.

При наличии расширенного бюджета возможна замена на RTX 5090, что обеспечит долгосрочную актуальность сборки даже для будущих игр.

Современные технологии вроде DirectX 13, FSR 3.1 и DLSS 4.0 все чаще становятся стандартом в индустрии, поэтому при выборе конфигурации стоит учитывать не только «сухую» производительность, но и поддержку этих решений.

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