Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания PC-WELT, есть, как минимум, две ключевые причины для вышеописанных действий: речь идет об угрозе кибербезопасности и чрезмерном энергопотреблении «гаджета».

С точки зрения технологий, даже неиспользуемый модуль Bluetooth продолжает функционировать в фоновом режиме. Смартфон постоянно сканирует окружающее пространство в поисках доступных устройств для подключения. Такая активность, по мнению экспертов, постепенно расходует заряд аккумулятора. Особенно это заметно при интенсивном использовании «девайса», когда каждая лишняя трата энергии сокращает общее время работы без подзарядки.

Но гораздо более весомая причина отключить Bluetooth связана с рисками киберугроз. Специалисты подчеркивают: беспроводной модуль может стать слабым местом в защите устройства. Уязвимости в протоколах Bluetooth позволяют злоумышленникам использовать этот канал для атак. Среди наиболее известных сценариев — Bluejacking (рассылка спама на чужие телефоны), Bluebugging (удаленный захват управления устройством), а также атаки типа «человек посередине», которые дают возможность перехватывать передаваемые данные.

Кроме того, Bluetooth нередко используется приложениями не только для соединения с гарнитурами или колонками, но и для скрытого сбора персональной информации. Подобные случаи фиксировались еще несколько лет назад, включая исследование 2018 года о передаче данных рекламным сетям.

Отключение Bluetooth — это не просто способ сэкономить заряд батареи, но и базовая мера защиты личных данных. В эпоху, когда смартфон содержит личные фотографии, переписки и банковские приложения, даже такая простая привычка способна повысить уровень цифровой безопасности.

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