Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Imagine Games Network (IGN), инсайдер KeplerL2 раскрыл немного свежих подробностей, касающихся компонентов новой «портативки».

Исходя из инсайдерских данных, «гаджет» получит 16 Гигабайт высокоскоростной оперативной LPDDR5X-памяти с пропускной способностью на 30 процентов меньше базовой PS5, но зато у консоли будет побольше кэша: 4 Мегабайта «второго уровня» и 16 Мегабайт MALL (Infinity Cache).

Также, портативная консоль сможет похвалиться кастомным микрочипом от AMD, поддерживающим ИИ-функционал для масштабирования кадров, что позволит устройству нативно запускать игры PS5 без предварительного вмешательства разработчиков.

Кроме того, как портативная PlayStation, так и стационарный вариант PS6, станут отличаться модифицированной архитектурой AMD gfx13 (RDNA5/UDNA).

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