Как информирует «НБН» со ссылкой на материал GizChina, в Сеть уже «слили» первое промо, посвященное одному из процессоров (CPU) линейки Intel Bartlett Lake — Core 5 120F.

Как стало известно, Core 5 120F — 6-ядерный процессор с базовой частотой 2,5 ГГц и разгонным потенциалом до 4,5 ГГц. По спецификациям CPU почти дублирует популярный Core i5-12400F, что делает новинку привлекательной для пользователей, ищущих сбалансированное решение.

Процессор оснащен 18 МБ кэша «третьего уровня» (L3), имеет тепловой пакет (TDP — характеристика, указывающая на максимальное количество тепла, которое процессор сможет рассеивать при нормальных условиях работы) 65 Вт и поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-4800. Intel позиционирует Core 5 120F как «идеальный выбор для геймеров с ограниченным бюджетом», обещая отличное соотношение цены и производительности.

Хотя рекомендуемая цена еще не заявлена, предполагается, что стоимость вышеописанного CPU будет около 175 долларов или даже меньше, что сделает модель одной из самых доступных в своем сегменте.

Кроме Core 5 120F, линейка Bartlett Lake будет включать и более мощные решения серий Core 7 и Core 9 — с конфигурацией до 12 производительных ядер. Эти модели ориентированы на энтузиастов и профессиональных пользователей, которым требуется высокая вычислительная мощность. Полноценный анонс линейки ожидается в ближайшие месяцы.

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