Как информирует «НБН» со ссылкой на экспертное мнение профильного издания GSMArena, опубликован перечень из 10 смартфонов, которыми чаще всего интересовались посетители указанного сайта в течение минувшей недели.

Первое место в новом рейтинге занял Huawei Pura 80 Ultra. Этот флагман китайского бренда выделяется в первую очередь своими «фотографическими» возможностями. Особое внимание привлекает оригинальная конструкция перископной камеры — в ней одновременно используются сразу два объектива. Такая инженерная находка подтверждает стремление Huawei укрепить позиции лидера в мобильной съемке.

На второй и третьей строчках расположились две самые востребованные модели от Samsung — Galaxy A56 и Galaxy S25 Ultra. Южнокорейский производитель удерживает интерес аудитории благодаря богатому модельному ряду и постоянным технологическим улучшениям.

Четвертое место досталось OnePlus 13S — компактному, но очень производительному смартфону от OnePlus. Замыкает топ-5 Redmi Turbo 4 Pro от Xiaomi, который традиционно предлагают в качестве «максимума возможностей за разумные деньги».

Шестую позицию занял iPhone 16 Pro Max от Apple — несмотря на то что модель вышла несколько месяцев назад, интерес к ней остается стабильно высоким.

Вторая половина рейтинга выглядит следующим образом: Xiaomi Poco X7 Pro, Vivo iQOO Neo 10, Infinix GT 30 Pro и Samsung S25 Edge.

Среди производителей уверенно лидируют Huawei, Samsung, Xiaomi, OnePlus и Apple. Китайские бренды продолжают активно теснить конкурентов, тогда как Samsung и Apple традиционно удерживают свои позиции за счет узнаваемости и лояльности аудитории, что можно увидеть ниже:

Фото — gsmarena.com

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