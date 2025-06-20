Как информирует «НБН» со ссылкой на материал GizmoChina, по мнению инсайдера Минг-Чи Куо публичная презентация нового раскладного «яблочного гаджета» состоится осенью 2026 года, и смартфон будет позиционироваться как часть серии iPhone 18.

Предполагается, что к сентябрю отделение южнокорейской Samsung Display успеет поставить Foxconn не менее 7-8 млн панелей для указанной версии iPhone: девайс будет отличаться 5,5-дюймовым экраном в закрытом состоянии и 7,8-дюймовым — в открытом, а его оформление напомнит продукцию конкурентов, — Samsung Galaxy Fold.

Также, инженеры Apple уделили особое внимание разработке шарнира экрана, стремясь минимизировать видимость складок на экране, потому камеру, — интегрируют под дисплей. Из-за таких ограничения внутренней компоновки, устройство, судя по всему, получит Touch ID вместо Face ID. В соответствии с предварительными данным, толщина этого iPhone в разложенном состоянии может составлять около 0,45 сантиметра, а в сложенном — от 0,9 до 0,95 сантиметра.

При этом, рекомендованная цена на раскладной iPhone, если верить инсайдеру, будет варьироваться в диапазоне от 2 000 до 2 500 долларов США, в зависимости от технических характеристик.

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