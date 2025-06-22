Как информирует «НБН» со ссылкой на материал PCGamer, самым оптимальным вариантом игрового процессора, специалисты назвали AMD Ryzen 7 9800X3D, который сопоставим по производительности более дорогостоящим AMD Ryzen 9 9950X3D.

Лучшее «железо», мебель и периферия первой половины текущего года по версии PC Gamer:

Игровой ноутбук — Razer Blade 16 с видеокартой GeForce RTX 5070. Универсальная машина, подходящая как для игр, так и для работы;

Монитор — MSI MPG 321URX. 4K, OLED, высокая частота обновления — все, что нужно для максимального погружения;

Готовый игровой ПК — HP Omen 35L. Отличный выбор для тех, кто хочет мощный компьютер «из коробки», без лишних сложностей с подбором комплектующих;

Мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT. Компактный форм-фактор с производительностью стационарного компьютера;

Материнская плата — MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. Новейший чипсет и широкие возможности для апгрейда;

Оперативная память — G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200. Высокая скорость и узнаваемый стиль;

SSD-накопитель — WD_Black SN7700. Молниеносная скорость загрузки игр и приложений;

Геймпад — Xbox Wireless Controller. Стандарты качества, проверенные временем;

Игровая гарнитура — HyperX Cloud Alpha. Отличный звук и комфорт даже при длительных сессиях;

Клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless. Беспроводной формат, компактный размер и надежные переключатели;

Игровая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed. Максимальная точность и легкость;

Камера для стримов — Elgato Facecam MK.2. Четкое изображение без лишних настроек;

Игровое кресло — Secretlab Titan Evo. Эргономика и долговечность;

Стол для геймеров — Secretlab Magnus Pro XL. Удобство, регулировка высоты и качественные материалы;

Игровой микрофон — Shure MV7 USB Gaming Microphone. Чистый звук для записи и трансляций;

Портативное игровое устройство — ASUS ROG Ally X. Мощная начинка в компактном корпусе для игр в любом месте.

Ранее мы писали о том, что эксперты перечисляли наиболее популярные смартфоны июня 2025 года.