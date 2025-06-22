Как информирует «НБН» со ссылкой на материал PCGamer, самым оптимальным вариантом игрового процессора, специалисты назвали AMD Ryzen 7 9800X3D, который сопоставим по производительности более дорогостоящим AMD Ryzen 9 9950X3D.
Лучшее «железо», мебель и периферия первой половины текущего года по версии PC Gamer:
- Игровой ноутбук — Razer Blade 16 с видеокартой GeForce RTX 5070. Универсальная машина, подходящая как для игр, так и для работы;
- Монитор — MSI MPG 321URX. 4K, OLED, высокая частота обновления — все, что нужно для максимального погружения;
- Готовый игровой ПК — HP Omen 35L. Отличный выбор для тех, кто хочет мощный компьютер «из коробки», без лишних сложностей с подбором комплектующих;
- Мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT. Компактный форм-фактор с производительностью стационарного компьютера;
- Материнская плата — MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. Новейший чипсет и широкие возможности для апгрейда;
- Оперативная память — G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200. Высокая скорость и узнаваемый стиль;
- SSD-накопитель — WD_Black SN7700. Молниеносная скорость загрузки игр и приложений;
- Геймпад — Xbox Wireless Controller. Стандарты качества, проверенные временем;
- Игровая гарнитура — HyperX Cloud Alpha. Отличный звук и комфорт даже при длительных сессиях;
- Клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless. Беспроводной формат, компактный размер и надежные переключатели;
- Игровая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed. Максимальная точность и легкость;
- Камера для стримов — Elgato Facecam MK.2. Четкое изображение без лишних настроек;
- Игровое кресло — Secretlab Titan Evo. Эргономика и долговечность;
- Стол для геймеров — Secretlab Magnus Pro XL. Удобство, регулировка высоты и качественные материалы;
- Игровой микрофон — Shure MV7 USB Gaming Microphone. Чистый звук для записи и трансляций;
- Портативное игровое устройство — ASUS ROG Ally X. Мощная начинка в компактном корпусе для игр в любом месте.
Ранее мы писали о том, что эксперты перечисляли наиболее популярные смартфоны июня 2025 года.
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