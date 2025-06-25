Как информирует «НБН» со ссылкой на блог Microsoft, корпорация запустила тестирование обновленной версии приложения Xbox для Windows, которая умеет автоматически распознавать и добавлять игры, установленные через Steam и Battle.net, в общую библиотеку. Сейчас функция доступна только участникам программы Xbox Insider, но ожидается, что до конца 2025 года она станет общедоступной.

После установки игры в Steam или Battle.net она автоматически появляется в разделе «Моя библиотека» Xbox и отображается на боковой панели с последними запусками. Несмотря на интеграцию, сами игры запускаются через оригинальный клиент (например, Steam), но вся навигация и организация — через Xbox-приложение.

Как интегрировать игры в Xbox-приложение:

убедитесь, что вы участвуете в программе Xbox Insider (можно подключиться через Microsoft Store);

установите последнюю версию Xbox-приложения из предварительного канала;

после установки игры через Steam или Battle.net — игра автоматически появится в разделе «Моя библиотека»;

при необходимости можно вручную скрыть игры с определённых платформ через настройки отображения.

Microsoft отмечает, что главная цель — объединить все установленные игры в одном месте, избавляя игроков от необходимости «прыгать» между лаунчерами. Это решение делает Xbox-приложение полноценным игровым хабом на Windows, позволяющим легко управлять как играми из Game Pass, так и тайтлами из сторонних магазинов.

Ожидается, что в будущем поддержка может расшириться и на другие популярные площадки, такие как Epic Games Store или GOG.

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