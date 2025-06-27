Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу бенчмарка Geekbench, будущий флагман от компании Nothing, смартфон Phone (3), получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, что обещает ему значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями.

В тестах Geekbench устройство с 16 ГБ оперативной памяти продемонстрировало впечатляющие результаты: 2 076 баллов в одноядерном и 6 577 баллов в многоядерном режимах. Для сравнения, предшествующая модель — Nothing Phone (2) — набрала 1 789 и 4 612 баллов соответственно, что подтверждает скачок вычислительных возможностей нового устройства.

По предварительным данным от инсайдеров, Nothing Phone (3) будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Герц, обеспечивающим плавность интерфейса и отличную цветопередачу. Основная камера получит тройной модуль с тремя 50-мегапиксельными сенсорами — основной, широкоугольный и телефото-объектив, что сделает смартфон универсальным для разных сценариев съемки.

За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5 150 мА/ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 100 Ватт. Это позволит полностью зарядить устройство менее чем за 30 минут.

Дополнительно известно:

смартфон, предположительно, будет работать на свежей версии операционной системы Nothing OS, основанной на Android 15, с новым минималистичным интерфейсом и поддержкой интеграции с экосистемой умных устройств бренда;

ожидается наличие встроенного ИИ-ассистента, оптимизирующего работу приложений и распределение ресурсов для экономии батареи;

дизайн сохранит фирменную прозрачную заднюю панель с LED-индикацией Glyph, которая теперь станет более функциональной — появится возможность настройки анимаций для различных уведомлений и статуса зарядки.

Презентация Nothing Phone (3) ожидается во второй половине 2025 года, а официальный релиз может состояться уже в августе. Цена на новинку, по слухам, стартует от 699 долларов.

Ранее мы писали о лучших компьютерных комплектующих и аксессуара июня 2025 года.