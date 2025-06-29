Как информирует «НБН» со ссылкой на материал WindowsLatest, в течение целого года после официальной остановки программной поддержки Windows 10, можно скачивать пакеты обновлений безопасности, если выполнить ряд условий.

Чтобы продлить поддержку Windows 10, пользователям необходимо «привязать» свою учетную запись Microsoft и синхронизировать параметры с облачным хранилищем через новое приложение Windows Backup.

Для участия в программе расширенных обновлений безопасности (ESU) нужно открыть «Параметры» => «Обновление и безопасность» => «Центр обновления Windows». Если устройство соответствует критериям, соответствующая гиперссылка для регистрации появится автоматически в течение минуты.

Компания Microsoft уточнила, что массовая регистрация в программе ESU будет доступна через специальное приложение, релиз которого ожидается в июле.

Если предложенная схема не подходит или устройство не соответствует условиям бесплатного продления, Microsoft предоставляет альтернативу: оформить доступ к обновлениям сроком на один год можно за 30 долларов (приблизительно 1 300 гривен).

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