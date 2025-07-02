Как информирует «НБН» со ссылкой на материал TechRadar, компнаия Google неожиданно открыла доступ широкому кругу желающих к процессу тестирования своего нового ИИ‑генератора видео Veo 3 — функционал позволяется опробовать бесплатно посредством платформы Vertex AI.

Несмотря на то, что видеогенератор Veo 3 официально является платным продуктом, он интегрирован в экосистему Google Cloud — это позволяет получить к нему доступ через бесплатную пробную подписку.

После регистрации в Google Cloud, новым пользователям предоставляется бонус в размере 300 долларов, которые можно потратить в течение 90 дней на использование различных инструментов платформы, включая Veo 3 и возможности Vertex AI.

Благодаря этой возможности Veo 3, стал одним из редких инструментов для генерации видео на базе искусственного интеллекта, открытых для широкой аудитории. Выделенного пробного лимита достаточно, примерно, на 10 полноценных видеогенераций.

ИИ-модель способна создавать правдоподобные видеоролики длительностью до 8 секунд по простому текстовому описанию («промпту»). Ключевое нововведение — поддержка синхронизированной озвучки: нейросеть озвучивает персонажей с естественной интонацией и произношением на разных языках.

Разработчики Google обучали Veo 3 на обширной базе видеоконтента с YouTube, что позволило добиться реалистичной передачи движений и мимики персонажей. Пользователи уже начали активно публиковать созданные клипы, и некоторые из них быстро стали вирусными в сети Интернет.

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