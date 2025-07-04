Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал DigiTimes, Apple приостановила разработку складного iPad из-за технических сложностей и сомнений в экономической целесообразности.

В частности, компания столкнулась с проблемами в производстве гибких OLED-дисплеев — невозможно полностью скрыть складку, а усиление экрана потребует утолщенного стекла, что повлияет на дизайн и стоимость.

Также Apple не удовлетворена надежностью складных механизмов и не готова жертвовать фирменным качеством ради экспериментального устройства. По мнению аналитиков, рынок планшетов стабилен, спрос на обновления низкий, а высокая цена складного iPad (вероятно, от 1 800 долларов) сделает устройство «нишевым» продуктом с ограниченной привлекательностью.

Эксперты считают, что компания сосредоточится на более перспективных направлениях — OLED-iPad, гибрид Mac/iPad и устройствах дополненной реальности, вроде Vision Pro. Несмотря на паузу, Apple продолжает сотрудничать с Samsung и LG в сфере гибких дисплеев, поэтому проект может вернуться в работу через несколько лет, когда технологии и рынок будут более готовы к таким инновациям.

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