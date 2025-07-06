Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала iFixit, специалисты провели разборку устройства и оценили его максимально возможными 10 баллами за ремонтопригодность.

Одной из ключевых особенностей модели стало то, что задняя крышка не приклеена, а закреплена всего двумя винтами, что позволяет снять ее буквально за минуту. Батарея также легко заменяется, а большинство компонентов — включая порт USB-C, модули камер и датчики — можно обновить без полной разборки устройства.

Несмотря на модульную конструкцию, смартфон получил степень защиты IP55, что является достойным показателем для устройства без клеевых соединений. Дополнительным преимуществом стала обещанная производителем долговременная поддержка: 7 лет обновлений операционной системы Android и 8 лет — безопасности (до начала 2030-х без потери актуальности).

Тем не менее, в плане «железа» Fairphone 6 не стремится к флагманскому уровню. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, который уступает топовым чипам, и скромной двойной основной камерой. Зато порадовал 6,3-дюймовый OLED-дисплей LTPO с частотой 120 Герц, обеспечивающий плавную картинку.

В Европе цена Fairphone 6 составляет 599 евро — не самая низкая, но оправданная, если учесть акцент на устойчивость, ремонтопригодность и долгосрочность эксплуатации.

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