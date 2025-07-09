Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт компании OpenAI, флагманская модель ИИ (искусственный интеллект) GPT-5 сможет заменить сразу несколько текущих и устаревших чат-ботов, заметно упростив пользователю процесс взаимодействия с ChatGPT.

На данный момент, функционал ChatGPT включает ряд мощных ИИ-моделей, ориентированных на выполнение разнообразных задач. В частности, серия O известна своими возможностями логического анализирования, а модель 4o и другие — поддержкой мультимодальности. Весь этот инструментарий путает пользователей из-за сходных названий.

Исходя из слов руководителя отдела взаимодействия с разработчиками OpenAI Ромена Юэ, GPT-5 консолидирует ключевые наработки ИИ-моделей прошлых версий, минимизировав время переключения между различными ботами, то есть предложит более универсальные решения формата «все в одном».

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