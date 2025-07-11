Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Verge, тройное раскладное устройство действительно находится на финальной стадии разработки, и может быть представлено до конца 2025 года.

В частности, на текущий момент в Samsung сфокусировались на максимальном улучшении новинки, основываясь на пользовательском опыте: технически устройство уже готово к массовому производству, но аналитики компании продолжают оценивать рыночный потенциал «девайса».

Интерес к трифолду Samsung подогревается уже не первый месяц: смартфон мелькал в анимациях прошивки One UI 8 и даже был кратко показан на презентации в январе. Тем не менее, в рамках июльского Galaxy Unpacked, где представили Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Watch 8, о данной «раскладушке» не упомянули.

Теперь же ясно: устройство не отменили — просто Samsung хочет вывести «гаджет» на рынок, лишь убедившись в «зрелости» и актуальности трифолда.

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