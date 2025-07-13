Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», при некорректном удалении в операционной системе (ОС) Android могут оставаться файлы, временные данные и другие элементы, «захламляющие» внутреннюю память устройства — со временем такой «мусор» накапливается, снижая производительность «гаджета» и заполняя хранилище.

Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется использовать корректную процедуру удаления приложений.

В частности, алгоритм полного удаления приложений на Android:

перейдите в меню «Настройки» устройства;

откройте раздел «Приложения» => «Все приложения» (названия пунктов могут незначительно отличаться в зависимости от версии Android и оболочки производителя);

найдите и выберите приложение, которое требуется удалить;

перейдите во вкладку «Хранилище и кеш»;

последовательно нажмите «Очистить хранилище» и «Очистить кеш» — это позволит удалить временные файлы и данные, созданные приложением в процессе его работы;

вернитесь на предыдущий экран и нажмите «Удалить», затем подтвердите действие.

Если следовать вышеописанному порядку, это удалит приложение без остаточных данных, обеспечивая оптимальное использование памяти и предотвращая замедление ОС.

Фото — unian.net

Фото — unian.net

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