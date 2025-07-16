Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал ScatterVolt, специалист составил подробный обзор текущего положения на рынке графических процессоров, представив собственный тир-лист (рейтинг) видеокарт для сборки игровых ПК.

Верхние строчки рейтинга заняли AMD Radeon RX 9070/RX 9070 XT, которые энтузиаст считает лучшими видеокартами года для 2K-гейминга. Эти модели предлагают впечатляющую игровую производительность, 16 ГБ видеопамяти и одно из лучших соотношений цены и количества кадров в секунду на рынке.

В числе других фаворитов также оказались:

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti — наиболее сбалансированный представитель линейки RTX 5***;

AMD Radeon RX 9060 XT (16 ГБ) — выгодный вариант для тех, кто собирает мощную, но не сверхдорогую игровую систему.

Видеоблогер отдельно выделил условно достойные варианты из среднего эшелона, которые можно рассматривать к покупке при наличии акций или скидок. В эту группу попали:

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (16 ГБ);

AMD Radeon RX 9070 GRE;

Intel Arc B580 — интересное предложение в сегменте альтернативных решений.

Однако некоторые модели вызвали откровенно негативную оценку. Среди нежелательных для приобретения оказались:

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (8 ГБ) и RTX 5050;

AMD Radeon RX 9060 XT (8 ГБ).

Причина — недостаточный объем видеопамяти (всего 8 ГБ), которого уже не хватает даже для комфортной игры в разрешении 1080p. По мнению ScatterVolt, минимально приемлемым объемом VRAM в 2025 году можно считать 12 ГБ.

Он также предупредил: несмотря на громкие названия и новизну, некоторые модели «младших» серий оказались неготовыми к требованиям современных игр — особенно при завышенной стартовой цене.

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