Как информирует «НБН» со ссылкой на материал MacRumors, обновление программного обеспечения активирует специальный функционал для коррекции слуха прямо через iPhone — без визита к врачу и установки сторонних приложений.

Чтобы воспользоваться вышеописанной возможностью, необходимо иметь AirPods Pro 2 (подходит как версия с USB-C, так и с Lightning), а также обновить iPhone до iOS 18.1. После этого, в меню режимов шумоподавления и прозрачности появится новый пункт — «Помощь со слухом».

Указанный инструмент позволяет пройти короткое тестирование (по 2–3 минуты на каждое ухо), чтобы адаптировать звучание наушников/гарнитуры под индивидуальные особенности слуха. На основе полученных результатов система может предложить включить режим Media Assist — он усиливает звуки речи, окружающей среды и контента с учетом выявленной чувствительности.

Также, в настройках AirPods появляется опция Loud Sound Reduction, которая автоматически снижает потенциально вредные уровни громкости, защищая слух от перегрузки нежелательными шумами.

Фото — unian.net

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