Как информирует «НБН» со ссылкой на мнение специалистов тематического портала GSMArena, устройство стало заметным шагом вперед по сравнению с предыдущим поколением.

Эксперты провели подробный разбор характеристик новинки, оценив оформление, эргономику и функциональность нового «девайса».

Плюсы Galaxy Z Fold7

Одним из главных достижений модели стал заметно уменьшенный корпус: толщина устройства в разложенном состоянии составляет всего 4,2 миллиметра — это на 25 процентов тоньше, чем у Fold6. Вес новинки также «просел», и теперь составляет всего 218 граммов, что делает «гаджет» значительно ближе к формату классических смартфонов.

Помимо компактности, улучшения коснулись и дисплеев: благодаря расширенным экранам с обеих сторон, пользоваться устройством стало удобно в любом режиме — как в сложенном, так и в разложенном виде. Особенно важно, что неудобный узкий внешний экран, за который критиковали предшественников, наконец заменен более оптимальным вариантом.

Минусы и ограничения

Вопреки прогрессу в конструкции и удобстве, инженерам Samsung не удалось решить проблему автономности. В тестах Galaxy Z Fold7 проработал на одном заряде около 11 часов — это результат ниже среднего по сравнению с флагманами других брендов. К этому добавляется слабая мощность зарядки и отсутствие поддержки стилуса S-Pen, что также может стать ограничением для части пользователей.

Общий вывод

Galaxy Z Fold7 выглядит как достойное обновление по сравнению с Fold6, и опережает аналогичные модели конкурентов, таких как Google Pixel Fold или решения от OPPO. Этот смартфон может стать удачным выбором для тех, кто впервые задумывается о переходе на гибкие дисплеи, и ожидает от устройства эксклюзивного «флагманского опыта».

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