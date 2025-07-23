Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», один из вышеописанных инструментов — LLPlayer, плеер с функцией интеллектуального перевода видео, основанный на разработке OpenAI. Этот сервис может стать отличным помощником тем, кто хочет изучать язык через фильмы, лекции или интервью, даже если отсутствуют субтитры.

Главная особенность LLPlayer — автоматическое создание субтитров на любом языке прямо во время воспроизведения видео. В основе работы плеера лежит нейросеть Whisper от OpenAI, которая сначала распознает речь, а затем переводит текст на выбранный язык. Система поддерживает более сотни языков, включая украинский, английский, немецкий, японский и даже малораспространенные диалекты.

Для изучающих язык особенно полезна возможность включить двойные субтитры — оригинал и перевод одновременно. Это помогает не только уловить смысл, но и запоминать новые слова, грамматические конструкции и интонации. А если какая-то фраза вызывает затруднение, встроенный поиск поможет быстро найти ее в контексте.

LLPlayer работает с любыми видео из сети Интернет — достаточно вставить ссылку на ролик. При этом инструмент абсолютно бесплатен. Единственное ограничение — отсутствие web-версии: чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить плеер на устройство.

Благодаря таким решениям, как LLPlayer, языковой барьер становится все менее ощутимым, а самостоятельное изучение языков — гораздо доступнее и интереснее.

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