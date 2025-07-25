Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный онлайн-магазин Lego, набор уже доступен для предварительного заказа по цене в 60 долларов, а продажи стартуют с 1 октября текущего года.

Собранная консоль имеет размеры 140 на 90 миллиметров — почти один в один как у оригинального устройства. Кнопки A и B встроены заподлицо с корпусом. Все изгибы и формы точно повторяют оригинал. Модель сможет похвалиться практически идентичными оригиналу D-pad, ползунком громкости, клавишей включения, Start и Select, отсеком под батарейки с защелкой, динамической решеткой и отдельным серийным номером.

Интересной особенностью конструктора является возможность «воспроизводить» сцены из классических игр: при помощи сменных линз изображение на экране меняется в зависимости от угла обзора. Внутрь можно вставить миниатюрные картриджи с «The Legend of Zelda: Link’s Awakening» или «Super Mario Land», и наблюдать за тем, как классический логотип Nintendo появляется по центру экрана.

Также Lego и Nintendo показали один из фрагментов оригинальной рекламной кампании Game Boy, используя детали конструктора. Добавим, что еще в 2023 году участник шоу «Lego Masters Australia» Ник Левер сконструировал точную копию Game Boy, используя 364 элемента — проект был высоко оценён за внимание к деталям.

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