Как информирует «НБН» со ссылкой на TechPowerUp, видеокарта 7G106 показала в синтетических тестах производительность на уровне NVIDIA GeForce RTX 4060, а в ряде случаев приблизилась к результатам более новой RTX 5060.

Модель 7G106 ориентирована на геймеров: у нее 12 ГБ памяти GDDR6, интерфейс подключения — PCIe 4.0×16, а максимальное энергопотребление достигает 225 Вт при использовании одного 8-контактного кабеля питания. Устройство совместимо с актуальными графическими API — DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. «Картинка» выводится через четыре порта DisplayPort 1.4a с поддержкой разрешения до 8K на частоте 60 кадров в секунду и HDR.

В игровых тестах 7G106 показала стабильный результат: в Black Myth: Wukong и Wuchang: Fallen Feathers при 4K и высоких настройках частота кадров превышала 70 FPS, в Shadow of the Tomb Raider — более 80 FPS.

Модель 7G105 предназначена для профессионального использования. Она оснащена 24 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC и выдает до 24 Терафлопс при вычислениях с точностью FP32. Видеокарта способна одновременно обслуживать до 16 экранов Full HD в виртуальной среде, поддерживает аппаратное шифрование и функции конфиденциальных расчетов.

В тестах Geekbench OpenCL 7G106 получила более 111 000 баллов, обойдя RTX 4060, но немного не дотянула до RTX 5060. В бенчмарке 3DMark Firestrike разница между ними оказалась минимальной — 2 256 у LisuanTech против 2 305 у RTX 4060.

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