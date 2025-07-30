Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал популярного техноблогера JerryRigEverything, была проведена традиционная серия «стресс-тестов», чтобы проверить, насколько надежен указанный «гаджет» в реальных условиях эксплуатации.

Что показали испытания:

внешний дисплей, защищенный стеклом Ceramic Glass 2, устойчив к царапинам вплоть до 6 уровня по шкале Мооса, что соответствует уровню большинства флагманов;

внутренний экран, как и у всех моделей с гибкой конструкцией, уязвим — первые следы повреждений появляются уже на 2 уровне;

корпус устройства, выполненный из алюминиевого сплава, а также новая конструкция шарнира FlexHinge, выдержали сильные нажатия и скручивания без критических повреждений;

смартфон также получил защиту от пыли по стандарту IP48, и блогер наглядно продемонстрировал, как эта система справляется с загрязнением.

Наиболее ожидаемый момент видео — тест на изгиб. Несмотря на серьезную деформацию корпуса под усилием, Galaxy Z Fold7 остался работоспособным. Ни дисплеи, ни механизмы складывания не вышли из строя.

Таким образом, Galaxy Z Fold7 подтвердил статус не только самого тонкого и легкого, но и самого прочного складного смартфона в линейке Samsung.

Ранее мы писали о том, что Lego и Nintendo продемонстрировали конструктор, из которого можно собрать консоль Game Boy.