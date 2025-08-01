Как пишет «НБН» со ссылкой на Threads-аккаунт инсайдера Digital Chat Station, устройство получит плоский OLED-дисплей с разрешением 2K, выполненный по технологиям LTPO и LIPO. Такая комбинация обеспечит сверхтонкие рамки и динамическую частоту обновления.

Ключевым элементом «гаджета» станет камера: ожидается три модуля по 50 Мп, включая основной датчик SmartSens 590 формата 1/1.28 дюйма с поддержкой LOFIC 2.0 и производством по 22-нм техпроцессу. В дополнение — телеобъектив-перископ Samsung GN8 с 5-кратным оптическим приближением. Также инсайдер упомянул дополнительный компактный экран, встроенный в блок камер, напоминающий решение, ранее примененное в Mi 11 Ultra, но в более элегантном исполнении.

По емкости аккумулятора Xiaomi 16 Pro Max обгонит даже старшую модель линейки: устройство оснастят батареей на 7 500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт. Аппарат будет работать на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, предустановленной ОС Android 16 и фирменной оболочке HyperOS 3.0.

Презентация серии Xiaomi 16 ожидается в октябре.

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