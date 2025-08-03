Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Steam от компании Valve, видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 вновь возглавила рейтинг с долей в 4,62 процента, а следом идут мобильная RTX 4060 (4,43 процента) и ее desktop-версия (4,39 процента), но в списке из десяти самых популярных GPU из серии GTX осталась только модель 1650.

В целом, видеокарты Nvidia уверенно удерживают лидерство, находясь в системах почти 74 процентов пользователей Steam, идентичные решения от AMD используют менее 18 процентов геймеров, а от Intel — около 8 процентов.

Фото — steampowered.com

Среди процессоров позиции AMD постепенно укрепляются: их доля увеличилась до 41,26 процента по сравнению с 38,73 процента в начале года. Что касается количества ядер, самыми распространенными остаются 6-ядерные ЦПУ — их часть составляет 30,18 процента. Второе место занимают 8-ядерные (24,51 процента), а третье — 4-ядерные процессоры.

Отдельно стоит отметить тенденции среди операционных систем. Windows 11 продолжает вытеснять предыдущую версию: новая ОС уже установлена у 60 процентов пользователей, в то время, как Windows 10 теряет аудиторию.

Усредненный и относительно оптимальный персональный компьютер (ПК) по статистике Steam выглядит так:

Фото — steampowered.com

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