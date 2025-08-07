Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», чтобы избежать ситуации, при которой ноутбук функционирует исключительно при подключении к электросети, рекомендуется периодически проверять текущее состояние аккумулятора.

На устройствах под управлением Windows, в отличие от MacBook, не предусмотрена встроенная функция для отслеживания состояния батареи, но это можно сделать через командную строку.

Пошаговая инструкция для проверки (актуально для Windows 10 и выше):

открыть меню «Пуск» (через значок Windows на панели задач или клавишу на клавиатуре);

в строке поиска ввести запрос Командная строка и запустить найденное приложение;

в окне ввести команду powercfg /batteryreport и нажать Enter.

Система сгенерирует отчет в формате HTML и укажет путь к файлу, и тогда следует открыть файл с названием battery-report.html — он автоматически загрузится в браузере.

В отчете необходимо найти блок Installed batteries. Там содержатся два ключевых параметра:

design capacity (заводская емкость);

full charge capacity (фактическая емкость при полном заряде).

Чтобы определить уровень износа, нужно разделить фактическую емкость на номинальную, умножив результат на 100. Например: 36 500 ÷ 45 000 × 100 = 81%. Это означает, что батарея сохранила 81% первоначальной емкости.

