Как информирует «НБН» со ссылкой на базу данных Google Play Console, Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G получит дисплей с разрешением 1 320 на 2 112 пикселей и фирменный процессор Exynos 1380, работающий в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Планшет будет поставляться с предустановленной Android 15 и фирменным интерфейсом One UI.

Согласно опубликованным сведениям, аккумулятор емкостью 8 000 мА/ч обеспечит продолжительное время автономной работы, а поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволит быстро восполнять запас энергии. Ожидается, что модель будет совместима с аксессуарами Samsung — стилусом S-Pen и фирменной клавиатурой, что расширит возможности устройства для работы и творчества.

Аналитики предполагают — Galaxy Tab S10 Lite 5G станет одной из наиболее востребованных моделей в линейке благодаря оптимальному балансу цены и функционала, а также поддержке современных телекоммуникационных стандартов.

Официальная дата презентации пока не объявлена, однако появление планшета в Google Play Console говорит о скором релизе.

