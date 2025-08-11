Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу AMD, указанная модель стала самой доступной в линейке RX 7000 и во многом повторяет характеристики профессиональной версии Radeon PRO W7400, однако создана специально для игр и повседневных задач.

В чатсности, Radeon RX 7400 оснащена 28 вычислительными блоками и таким же количеством ускорителей трассировки лучей. Видеопамять — 8 ГБ GDDR6, работающая на частоте 10,8 Гбит/с с 128-битной шиной, что обеспечивает пропускную способность 173 ГБ/с. Это примерно на 40 процентов ниже показателей RX 7600 с тем же графическим процессором Navi 33, но без урезанных шейдерных блоков.

Хотя карта поддерживает трассировку лучей, ее производительность в этой области будет ограничена — даже более мощные представители серии не всегда справляются с высокими RT-настройками.

Конструкция новинки компактна: всего один вентилятор и длина 167 мм. Потребление энергии составляет 55 Вт, что исключает необходимость в дополнительном питании. Такой формат делает RX 7400 удачным решением для миниатюрных корпусов и бюджетных готовых сборок.

Официальная цена пока не объявлена, однако, ориентируясь на стоимость предыдущих моделей серии, ожидается, что она не превысит 270 долларов США.

