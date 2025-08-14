Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала Tom’s Guide, названы лучшие «гаджеты» с гибкими экранами, которые можно приобрести в августе 2025 года.
Первое место у Samsung Galaxy Flip 7, компактной «раскладушки» с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ памяти. У модели встроен внешний экран на 3,9 дюйма для быстрых уведомлений, основной — AMOLED 6,8 дюйма 120 Гц. Автономность выросла до 4200 мА/ч, есть влагозащита IPX8.
Второе место у Samsung Galaxy Z Fold7, флагмана в формате «книжки» с 7,8-дюймовым внутренним и 6,4-дюймовым внешним AMOLED-дисплеями, частотой 120 Гц и HDR10+. Главная камера 200 Мп, фронтальная — подэкранная. Работает на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ОЗУ 16 ГБ, поддерживает S Pen и защищен по классу IPX8.
Третье у Motorola Razr Ultra 2025 с 6,9-дюймовым основным гибким экраном и 4-дюймовым внешним. «Начинка»: процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 12/16 ГБ ОЗУ, батарея 5000 мА/ч с быстрой зарядкой 68 Вт и беспроводной 30 Вт. Камера 50+50 Мп с оптическим зумом 3x.
Четвертое у Motorola Razr 2025, более доступной модели с 6,9-дюймовым дисплеем 144 Гц, процессором Mediatek Dimensity 7400X, 8/12 ГБ ОЗУ, батареей 4200 мА/ч и тем же внешним экраном. Камера 50 Мп с OIS, поддержка Moto AI и защита IPX7.
Пятое у OnePlus Open с 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем 120 Гц с минимальной складкой, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Камеры Hasselblad 48+64+48 Мп, батарея 4800 мА/ч с зарядкой 67 Вт.
Шестое у Google Pixel 9 Pro Fold с внутренним экраном в 7,6 дюйма QHD+ LTPO 120 Гц, внешним в 6,3 дюйма, процессором Google Tensor G5 (интегрирован Google AI). Камеры 50+48+12 Мп с фирменной обработкой HDR+, батарея 4600 мА/ч, защита IP68.
