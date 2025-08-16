Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ITsider, литий-ионные элементы питания испытывают стресс при длительном нахождении в состоянии полной зарядки.

В частности, вышеописанный процесс можно сравнить с резинкой, которую постоянно держат натянутой до предела, — со временем материал теряет упругость, а дополнительное тепло, выделяемое во время работы и подзарядки, лишь усиливает негативный эффект и ускоряет деградацию аккумулятора.

По мнению специалистов, чтобы продлить срок службы батареи, следует применять правило «20-80%»: речь идет о подключении ноутбука к сети при остатке в 20-30 процентов и отключении зарядки, когда соответствующий уровень достигнет 80-90 процентов.

Следует учесть — в моделях ноутбуков от Dell, Lenovo, ASUS, HP и ряде других предусмотрены встроенные режимы, ограничивающие заряд до 80-85 процентов при работе от сети.

Кроме того, лучше не оставлять устройство на зарядке всю ночь, а отдавать предпочтение периодически-частичному восполнению емкости аккумулятора.

Также, совет полностью разряжать батарею и затем заряжать «до упора» актуален лишь для старых никелевых аккумуляторов. Современные литий-ионные батареи лучше переносят частичные циклы.

Эксперты подчеркивают: поддержание уровня заряда в пределах 20-80 процентов и контроль температуры устройства — оптимальная стратегия, позволяющая продлить жизнь батареи и отсрочить расходы на ее замену.

Ранее мы писали о том, что специалисты называли лучшие раскладные Android-смартфоны августа 2025 года.