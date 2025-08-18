Для работы с большими массивами профилей нужно не просто “второй браузер”, а полноценный антидетект с уникальными отпечатками, гибкой настройкой прокси и высоким уровнем безопасности. Ниже — восемь самых актуальных антидетект браузеров 2025 года, их ключевые плюсы, минусы, стоимость и наилучшие сценарии использования.

1. Gologin: баланс функционала и цены

GoLogin уверенно сохраняет лидерство среди браузеров антидетект. Среди его преимуществ — регулярные апдейты Chromium, бесплатный тариф на 3 профиля и один из самых удобных интерфейсов для создания индивидуальных отпечатков и работы в команде. Цены варьируются от $24 в месяц за 10 профилей до $99 за 1,000 профилей. GoLogin часто советуют маркетологам, тестировщикам, фрилансерам и небольшим арбитражным командам. Минусы: случайные сбои при работе через бесплатные прокси и неидеальная производительность на слабых ПК.

2. 1Browser: старт без вложений

1Browser выделяется не только бесплатным тарифом (2 профиля), но и ультранизкой стоимостью подписки — от $9 за 10 профилей. Поддерживает массовое создание аккаунтов, быструю работу с прокси и интуитивный интерфейс на русском языке. За $14 в месяц можно управлять 100 профилями, что делает его отличным решением для новичков. Среди минусов — довольно базовые функции автоматизации и минимум кастомизации. Инструмент больше подойдёт для старта и простых задач мультиаккаунтинга.

3. Undetectable: гибкость для команд и арбитража

Undetectable входит в топ-решения для командной работы, особенно в e-commerce и партнёрском маркетинге. Он поддерживает создание неограниченного количества локальных профилей, моментальную массовую генерацию конфигураций, хранение в облаке или локально без риска утечек паролей. Стоимость стартует от $49 за базовый пакет. Пользователи хвалят удобство командных функций, но отмечают, что мобильных клиентов пока нет, а часть сложных фишек доступна только на PRO-тарифах. Undetectable рекомендуют, если важна интеграция с ботами, автоматизация повторяющихся сценариев, а также при работе с большими “фермами” аккаунтов.

3. Dolphin Anty: оптимум для массового мультиаккаунтинга

Dolphin Anty продолжает лидировать среди арбитражников благодаря высокой скорости генерации профилей, автоматизации на базе сценариев и развитой командной работе. Бесплатный тариф даёт до 10 профилей, платный — от €0,82 за профиль при небольших объёмах и от €0,32 за профиль для крупных пользователей. Из плюсов — продвинутая антифрод-эмуляция и API-интеграция. Минусы: часть функций закрыта во free-версии и не все параметры отпечатка настраиваются индивидуально. Dolphin выбирают агентства, специалисты по интернет-рекламе и крупные трафик-фермы.

4. BitBrowser: бюджет для начинающих

BitBrowser заметно дешевле большинства конкурентов — всего $10 за 50 профилей или бесплатно на 10 профилей. Он отлично подходит для тех, кто только пробует мультиаккаунтинг или управляет небольшими фермерскими сетками. Однако низкая цена оборачивается спорным качеством — сложный интерфейс, местами “сырой” функционал и не самая стабильная защита от “отпечатков”. Им пользуются в основном в Азии. Если нужна массовость за копейки — это вариант, но для задач бизнеса или западных рынков не рекомендован.

5. Lauth: “лук” из Бразилии

Lauth — молодой игрок (на рынке с 2024), интересен нативной поддержкой прокси, управлением cookies и современным анонимайзингом отпечатка браузера. Продукт доступен для Windows и MacOS, даёт бесплатный триал на 7 дней, платная подписка стартует от $57-$60 в месяц. Преимущество Lauth — гибкое управление “личностями” и интерфейс на трёх языках. Минус — всё ещё локализован под бразильский рынок, англоязычная поддержка и документация далеки от идеала. Лучше всего подходит командам в латиноамериканском регионе или поклонникам новых решений.

6. VMLogin: для корпоративных клиентов

VMLogin давно в нише мультиаккаунтинга и продолжает обновляться. Главная фишка — гибкая работа с правами пользователей (подаккаунты), управление тысячами профилей и интеграция со сторонними бот-сервисами. Тарифы варьируются от $99 до $399 за месяц в зависимости от объёма и командных нужд. Бесплатный триал — 5 профилей на 3 дня. Из минусов — интерфейс частично устарел, а поддержка не всегда оперативна. Если ваш бизнес “разросся” до десятков сотрудников, автоматизации и сложных потоков — это топ-выбор.

7. Ghost Browser: для тестирования и SMM

Один из самых простых мультисессионных антидетектов на базе Chromium. Приветливый интерфейс, отдельные прокси для каждой вкладки, управляющий модуль профилей с цветовым кодированием — всё это делает Ghost Browser удобным для SMM-специалистов, бета-тестеров и фрилансеров. Бесплатно можно создать до трёх профилей, Basic-пакет обойдётся в $21, Pro — $46 в месяц. Минусы — средняя скорость, иногда бывают “глюки” при работе с прокси, и не самый продвинутый антифрод. Ghost Browser логичен как инструмент для пробных запусков и работы с креативными задачами.

Итог: на 2025 год мультиаккаунтинг перестаёт быть “серой” технологией и превращается в профессиональный инструмент для малого бизнеса и целых команд. Цена, объём, поддержка автоматизации — вот ключевые критерии выбора браузера. Среди топовых решений есть как “массовки” для ферм и “серых” задач, так и профессиональные продукты для больших проектов.