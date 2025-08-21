Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в X-аккаунте инсайдера Эвана Бласса, базовый Pixel 10 в конфигурации с 128 ГБ памяти будет стоить около 800 долларов, а версия с 256 ГБ — 900 долларов.

Также, вышеописанную модель оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, новым чипом Tensor G5, системой из двух камер (основная 50 Мп и сверхширокоугольная 12 Мп) и аккумулятором на 4 700 мА/ч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Pixel 10 Pro обойдется покупателям от 1 000 долларов за базовую версию и до 1 150 долларов за модификацию с 1 ТБ памяти. Смартфон получит 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой до 144 Гц, тройную камеру (основная 50 Мп, телеобъектив 48 Мп с 5-кратным зумом, ультраширокая 12 Мп), улучшенную фронтальную камеру на 16 Мп, поддержку беспроводной зарядки и аккумулятор на 5 000 мА/ч.

Для любителей больших экранов компания предложит Pixel 10 Pro XL. Его стоимость составит от 1 200 до 1 550 долларов. Устройство получит 7-дюймовый дисплей, усовершенствованную систему охлаждения, 16 ГБ оперативной памяти и батарею на 5 500 мА/ч.

Самым дорогим станет складной Pixel 10 Pro Fold — от 1 800 до 2 150 долларов в зависимости от комплектации. Смартфон оснастят 7,8-дюймовым гибким дисплеем, дополнительным внешним экраном на 6,3 дюйма, камерами уровня Pro-версии, а также аккумулятором на 5 000 мА/ч.

Вся серия будет работать на Android 15 с эксклюзивными ИИ-функциями Google: расширенной генерацией фото и видео, интеллектуальной обработкой речи и режимом энергосбережения нового поколения.

