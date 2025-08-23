Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Bloomberg, компания из Купертино ведет переговоры с Google о внедрении специальной версии искусственного интеллекта Gemini в качестве основы для новой версии ассистента.

Исходя из данных источников, инициатором контакта стала сама Apple. Обучение модели уже запущено, при этом одно из ключевых условий — работа ИИ исключительно на серверах Apple, что позволит компании контролировать безопасность и приватность. Запуск обновленной Siri запланирован на весну следующего года.

Сообщения о переговорах мгновенно отразились на рынке. Акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 3,7 процента, а бумаги самой Apple прибавили 1,6 процента. Однако до подписания финального соглашения стороны пока не дошли. В Apple продолжают оценивать, что выгоднее: «довести до ума» собственные технологии или интегрировать внешние решения. Среди рассматриваемых сценариев, — гибридная модель, где «легкие» алгоритмы разработки Apple будут обрабатываться прямо на устройствах, а более ресурсоемкие запросы перенаправляться на серверы стороннего ИИ.

Google — не единственный потенциальный партнер. Ранее Apple вела переговоры с компанией Anthropic, а в системах iOS и macOS уже реализован механизм передачи сложных запросов в ChatGPT.

Стоит напомнить, что проект Apple Intelligence был впервые представлен 10 июня 2024 года на конференции WWDC. Частичный запуск состоялся 28 октября того же года, но пользователи остались недовольны — алгоритмы часто выдавали недостоверные ответы. Впоследствии часть функций отключили, а 12 июня 2025 года стало известно, что полноценный релиз Apple Intelligence переносится на 2026 год из-за технических сбоев и задержек в разработке.

Таким образом, сотрудничество с Google может стать для Apple способом ускорить внедрение конкурентоспособного ИИ в свои устройства. Однако окончательное решение, по данным Bloomberg, будет принято лишь в ближайшие недели.

