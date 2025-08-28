Как информирует «НБН» со ссылкой на материал GizmoChina, официальная презентация Mate XTs состоится 4 сентября в 14:30 по времени Пекина, и именно тогда производитель покажет публике второй в мире смартфон с тройным механизмом складывания.

Новинка оснащена чипсетом Kirin 9020, который уже используется в серии Pura 80. Архитектура процессора построена по схеме 1+3+4 ядра, а за графику отвечает ускоритель Maleoon 920. Смартфон также поддерживает спутниковую связь, что делает его более универсальным в условиях отсутствия обычной сети.

Основной фотомодуль сохранит разрешение 50 Мп, но получит переменную диафрагму и новую технологию Red Maple, обеспечивающую более естественную цветопередачу. К системе камер добавлен перископический телеобъектив, который позволит реализовать качественный оптический зум.

Mate XTs выйдет в двух цветовых решениях — белом и малиновом, при этом именно белая версия станет ключевой в рекламных кампаниях. Устройство будет поддерживать работу со стилусом, а также получит улучшенный шарнир Tiangong, разработанный для увеличения надежности конструкции.

Стоит напомнить, что предыдущая модель Mate XT разошлась тиражом свыше 500 000 экземпляров, обеспечив компании более 1,7 млрд долларов выручки. На этот раз Huawei рассчитывает на еще больший успех: благодаря сниженной стартовой цене до 2 060 долларов (против 2 750 у предшественника) продажи могут достичь отметки в миллион устройств.

Таким образом, Mate XTs может стать одним из самых заметных релизов осени, укрепив позиции Huawei в премиум-сегменте и усилив конкуренцию на рынке складных гаджетов.

