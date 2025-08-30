Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал инсайдера Moore’s Law Is Dead, канал Moore’s Law Is Dead, устройство от Sony будет построено на гибридном процессоре AMD с кодовым названием Canis.

Процессор получит необычную конфигурацию: четыре мощных ядра Zen 6C будут отвечать за игровую производительность, а два энергоэффективных Zen 6 LP — за выполнение фоновых и системных процессов. Такой подход позволит добиться баланса между высокой производительностью и экономным расходом энергии, что особенно важно для портативных решений.

Графическая система построена на архитектуре RDNA 5 и включает 16 вычислительных блоков (CU), что эквивалентно 1024 потоковым процессорам. Частота работы GPU составит около 1,2 ГГц в портативном режиме и поднимется до 1,65 ГГц при подключении к док-станции. Ранее эксперты упоминали также наличие 16 ГБ оперативной памяти, что приблизит консоль к уровню домашних систем.

По предварительным данным, новинка сможет запускать игры для PS5 в разрешении Full HD, а с применением технологий апскейлинга — выдавать картинку еще более высокого качества. Однако специалисты подчеркивают, что реальные показатели пока трудно оценить, так как архитектуры Zen 6 и RDNA 5 еще официально не представлены.

Инсайдер отмечает, что Sony, вероятно, сделает ставку на гибкость: устройство будет удобно использовать как в дороге, так и в связке с док-станцией дома. Такая концепция может составить конкуренцию Nintendo Switch и актуальным моделям Valve Steam Deck.

Если прогнозы подтвердятся, новая консоль способна стать первым по-настоящему универсальным устройством Sony, совмещающим мобильность и возможности настольной платформы.

