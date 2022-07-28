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Як повідомляє «НБН» з посиланням на повідомлення, оприлюднене на офіційному порталі правової інформації Росії, новим заступником Шойгу став Віктор Горьомикін, який є генерал-полковником російської армії.

Наказ про таке призначення підписав глава Кремля Володимир Путін. Відтепер Горемикін призначено начальником головного військово-політичного управління армії країни-агресора Російської Федерації.

Починаючи з листопада місяця минулого року, наскільки відомо, цю посаду обіймав Геннадій Жидко, генерал-полковник.

Сам документ про призначення нового заступника Сергія Шойгу було підписано сьогодні, двадцять восьмого липня.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, що міністр оборони окупантів Сергій Шойгу поставив перед своїми військами нові завдання щодо України.