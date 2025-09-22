Днями стало відомо про те, що колишнього командувача Північної групи військ та Ленінградського військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна звільнили зі служби, інформує видання «НБН».

Воєначальник під час повномасштабного вторгнення неодноразово демонстрував свою некомпетентність як військовий командир, через що зіткнувся з жорсткою критикою, зокрема з боку глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова та ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Аналітики ISW вважають, що повне звільнення генерала з окупаційної армії РФ є помітним переломним моментом.

Кремль займається пошуком цапа-відбувайла та карає представників військового керівництва Російської Федерації за провал у відбитті наступу Сил оборони України на Курську область торік у серпні.

Експерти звернули увагу на те, що у рамках цієї кампанії Путін покарав Лапіна, хоча раніше лідер росіян неохоче звільняв генералів, попри виявлені недоліки командування, вирішуючи радше перепризначати воєначальників, аніж звільняти їх.

В Інституті вивчення війни вважають, що кремлівський диктатор покарав Лапіна саме за нездатність захистити територію РФ, адже раніше не вживав заходів через оперативні провали генерала у війні проти України.

Раніше росЗМІ повідомили, що колишнього воєначальника можуть призначити на посаду помічника глави Республіки Татарстан. Лапін нібито займатиметься питанням набору контрактників та контролем за безпекою у зв’язку з українськими атаками на регіон.

Нагадаємо, в ISW розповіли, що стоїть за останніми висловлюваннями глави Кремля на начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо війни в Україні.