В Україні зростає попит на іноземних працівників, серед яких переважають громадяни Індії та Бангладеш. Про тенденцію працевлаштування мігрантів розповів співзасновник HRD-club Дмитро Дегтяр у коментарі для BBC, зазначивши, що вітчизняні компанії найчастіше запрошують різноробочих, водіїв, логістів та зварювальників. Такий процес уже став помітним на українському ринку, пише НБН.

За словами експерта, попит не є масовим, однак з кожним місяцем кількість іноземців у різних сферах поступово збільшується. Роботодавці вбачають у цьому спосіб частково компенсувати нестачу кадрів, яка виникла на тлі відтоку українських працівників за кордон.

Оформлення трудових мігрантів в Україні залишається довготривалим та дорогим процесом. У середньому він займає близько пів року та вимагає значних витрат від компаній. Бізнес наголошує на необхідності спрощення процедури, щоб ефективніше залучати іноземних спеціалістів.

Ситуація загострилася після зняття обмежень на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років. Це призвело до втрати персоналу у багатьох компаніях, зокрема в агросекторі та ритейлі. Бізнес-спільнота відзначає, що все більше молодих та досвідчених працівників залишають роботу в Україні й шукають можливості за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи враховується закордонний стаж при виході на пенсію.