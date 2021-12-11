В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» экс-президент Украины заявил, что Путин признал главарей непризнанных «республик» Донбасса своими представителями.

По словам Порошенко, Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили партбилеты «Единой России». Став членами партии Путина, главные боевики Донецкой и Луганской областей стали представителями главы России, сообщает «НБН».

Политик не сомневается, что вступление главарей «ДНР» и «ЛНР» в ряды правящей партии России – основание предстать перед судом в Гааге российскому президенту и его окружению, чтобы ответить за вооруженный захват Донбасса.

Порошенко добавил, что сейчас Москва не может призывать украинское руководство к переговорам с главарями «республик», поскольку теперь оккупанты являются представителями власти РФ.

Ранее Порошенко в ответ на заявление Зеленского о возможности проведения референдума по оккупированным Россией территориям заявил, что президент такой инициативой может реализовать план Москвы по уничтожению Украины.