Комментируя саммит Байдена и Путина в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», Петр Порошенко призвал не игнорировать опасность, которая надвигается со стороны Российской Федерации.

Пятый президент Украины обратил внимание на то, что после окончания военных учений армии России, лидер россиян оставил военную технику. По мнению политика, такой шаг Путина – индикатор того, что Москва готовится к войне, информирует «НБН».

Также Порошенко добавил, что Кремль разместил у границ Украины разведывательные средства, построил логистику, а также разместил военных на территории с Урала до Калининграда. По его мнению, такой шаг руководства РФ – тревожный звоночек для Киева.

Нардеп подчеркнул, что никто не знает, будет ли вторжение России в Украину или нет, даже сам Путин. Порошенко отметил, что глава РФ развяжет войну только в том случае, если он будет уверен в своей победе.

Сейчас Путин поднимает ставки в переговорах с Западом, используя провокации на украинской границе. Политик утверждает, что остановить российского президента от решения начать захват Украины может противодействие агрессии РФ западных партнеров Киева и мощь ВСУ.

Ранее Порошенко заявил, что выдача партбилетов ставленникам Кремля в «ЛДНР» закончится для Путина судебным процессом в Гааге за оккупацию Донбасса.