В администрации главы России Владимира Путина признают, что Москва разорвала связи с Украиной. В частности, пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков подтвердил, что украинское государство больше не является союзником и партнером Российской Федерации.

Такое заявление представитель Путина сделал во время интервью в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки», сообщает «НБН».

Пресс-секретарь Путина подтвердил, что сейчас действительно практически нет никаких двусторонних отношений у Российской Федерации с Украиной. По его мнению, виновато в этом украинское руководство, которое якобы в отношениях с российским государством «рубит все концы».

При этом представитель Кремля не сомневается, что для его страны не потерян украинский народ, поскольку невозможно потерять «братский народ».

Напомним, что в интервью Тине Канделаки Песков отреагировал на теорию о существовании двойников Путина. Также пресс-секретарь главы России ответил на слухи о массовке, которую постоянно используют для поездок главы Кремля по всей России.