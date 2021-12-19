Журналист Виталий Портников предполагает, что глава Российской Федерации Владимир Путин и его окружение смогут защитить себя от разрушительных последствий санкций Запада.

Перед лицом мощного санкционного удара российская власть призывает олигархов РФ выводить свои средства из западных стран, поскольку Москва не сможет защитить их деньги за рубежом.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

«Адские» санкции нанесут ущерб российской экономике, однако президенту РФ не интересно, что произойдет с финансовым положением его граждан. Путин заинтересован в том, как защитить свои деньги и бизнес РФ.

Портников напомнил, что ограничения со стороны западных стран уже затронули чиновников и силовиков РФ, которым запрещено пересекать границы страны.

Вскоре Российскую Федерацию могут отключить от SWIFT, поэтому российское руководство создало свою систему финансовых платежей, к которой подключилась Беларусь.

Журналист отметил, что Москва будет продавать газ и нефть в Азию, если западные страны не захотят пользоваться энергоносителями РФ. По его мнению, санкции скорее скажутся на жизни обычных граждан, но вряд ли затронут власть.

Напомним, что Портников выразил мнение о том, что Путин будет президентом России до 2042 года и столько же будет длиться война РФ с Украиной.