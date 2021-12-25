В США исследовательская группа из Национального института безопасности и гигиены труда представила новые результаты исследования по эффективности защитных масок от коронавируса.

Ученые выяснили, что в вопросе защиты от инфекции играет роль не только материал, из которого изготовлена маска, но и то, насколько хорошо она «сидит» на лице.

Исследовательская группа проводила эксперименты как на манекенах-стимуляторах, так и при участии людей, информирует «НБН» со ссылкой на Madical News Today.

По словам специалистов, они определили, что лучше всего защищают от инфицирования COVID-19 и других инфекционных заболеваний многослойные маски, которые плотно прилегают к лицу. Такие маски подойдут не только для использования населением в целом, но и для медработников и пациентов.

Ученые подчеркнули, что маски, которые эффективно защищают от заражения коронавирусом, должны быть изготовлены из двух и более слоев дышащей ткани со вшитой проволокой, и плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот. Также маску нужно выбирать из такого материала, чтобы ее можно было стирать.

Напомним, что ранее в Британии ученые обнаружили нетипичный признак нового штамма коронавируса. У некоторых инфицированных вариантом COVID-19 «Омикрон» одним из симптомов стала потеря аппетита.