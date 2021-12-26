Предсказательница Ванга оставила после своей смерти многочисленные записи, где указала свои видения и зафиксировала прогнозы на будущее в разных странах мира. В записках нашли пророчество для России на 2022 год.

Ванга предрекла Российской Федерации не самое радужное будущее: в следующем году государство ожидает распад на части, сообщает «НБН» со ссылкой на «Стандарт».

Болгарская провидица предсказала большие сложности в отношениях Между Россией и Соединенными Штатами Америки, связь между странами может быть полностью разорвана.

В то же время отношения Москвы и Пекина укрепятся, вырастет торговля между странами и произойдет обмен технологиями.

Также в России увеличится бедность из-за кризиса – большие слои населения не смогут увеличить свои доходы. Ванга порекомендовала людям надеяться на лучшие времена, чтобы не терять спокойствие.

Ванга предрекла разделение Российской Федерации на несколько государств. В ее записках сказано, что Москва уже не будет столицей России, а станет частью другой страны. Также от России «уйдут» Сибирь и Урал.

Ранее Ванга рассказала, что будет с пандемией коронавирусной инфекции в 2022 году. Провидица предрекла смерть большого количества людей, пообещав, что человечество все же сможет привыкнуть к этому заболеванию.