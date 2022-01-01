В эфире Espreso.TV дипломат заявил, что столкновения Российской Федерации и Украины избежать не удастся. По мнению Валерия Чалого, Россия не оставит Украину в покое и однажды нанесет удар.

Он заявил, что к вопросу войны с РФ нужно относиться как к возможному сценарию, информирует «НБН».

Бывший посол Украины обратил внимание на то, что западные союзники Киева ведут себя очень странно на фоне угрозы полномасштабных военных действий с армией Российской Федерации.

Чалый отметил, что у западных партнеров Украины есть свои национальные интересы, которые совпадают с интересами украинского руководства – остановить российскую агрессию.

Дипломат отметил, что стратегия ожидания, когда глава Кремля Владимир Путин оставит президентское кресло, неправильная. Он добавил, что в руководстве России множество «путиных», которые будут вести себя по отношению к Украине также, как и их президент, поскольку не представляют другого развития РФ.

Ранее российский политолог Валерий Соловей высказал мнение о том, что в Кремле есть люди, которые стремятся убрать от власти в России Владимира Путина.