Чалый считает, что руководству Российской Федерации нужен повод, чтобы на территории Украины начать большую войну, поэтому Кремль может устроить провокацию.

По мнению экс-посла, российская власть способна подорвать на своей территории газопровод и обвинить в произошедшем Украину, что станет причиной для масштабного военного конфликта.

В то же время РФ придется заплатить большую цену за вторжение в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Чалый объяснил, что кинетическая война всегда происходит по катастрофическому сценарию с большими потерями что, по его мнению, знают и понимают генералы РФ. В случае военных действий с армией Украины человеческие потери неизбежны и для россиян, что создаст проблемы даже в диктаторской и авторитарной стране.

Отметим, что одно из крупнейших в мире информационных агентств представило четыре вероятных сценария начала войны России с Украиной. Эксперты назвали ключевые направления, по которым армия РФ может атаковать Украинское государство.